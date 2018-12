Palla a spicchi, Carispezia attende Roma

La Spezia - La Crédit Agricole Carispezia è pronta a chiudere il tour de force di tre partite in otto giorni: oggi, domenica 16 dicemnbre, alle ore 18, al PalaMariotti arriva l’Integris Elite Roma, in una gara valida per la 12a giornata del girone sud. Dopo il successo a San Giovanni Valdarno ed il passo falso a Selargius, le bianconere sono chiamate ad una prova di carattere per riscattarsi e confermare soprattutto le posizioni di vertice. “È una partita cruciale – afferma il dirigente Cesare Gritti –, complicata per il momento in cui arriva, ma che bisognerà assolutamente vincere per rimanere in corsa verso il nostro primo obiettivo. Sicuramente non dobbiamo sottovalutare l’impegno, anche perché Roma viene da una vittoria ed è in fiducia. Da parte nostra, invece, dobbiamo cercare di non perdere altri punti, dato che siamo ancora in gioco per la qualificazione alla Coppa Italia”.



LE AVVERSARIE – La compagine capitolina si trova al nono posto in classifica a quota dieci punti assieme al CUS Cagliari Nell’ultimo turno l’Integris ha ottenuto una vittoria interna per 61-48 contro Selargius, con 20 punti di Mia Masic. Quest’oggi Nicole Gentle farà ritorno alla Spezia dopo aver disputato la scorsa stagione con la maglia della Cestistica. Mia Masic – ala/pivot croata classe 1993 – che è la miglior realizzatrice e la seconda miglior rimbalzista dell’Elite: le sue cifre di media a partita sono di 13,8 punti e 4,9 rimbalzi catturati. In doppia cifra anche Marta Grattarola – play/guardia classe 1990 – con 13,5 punti, 3 rimbalzi e 2 assist di media a gara. Sotto canestro Ilenia Magistri – ala/pivot classe 1991 – è la giocatrice con più palloni catturati: 5,5 a partita.



La direzione di gara è stata affidata alle signore Francesca Di Pinto di Pesaro e Marzia Di Tommaso di Pescara. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Cestistica Spezzina.