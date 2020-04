Palio, sindaco e borgate: "Al momento unica certezza è sospensione campionato provinciale"

La Spezia - “L’Amministrazione e il Comitato delle Borgate ritengono opportuno, congiuntamente, di attendere le ulteriori misure ministeriali di contenimento per impedire la diffusione del coronavirus che verranno assunte dal Governo nel mese di maggio prima di prendere qualsiasi decisione in merito al Palio del Golfo 2020". Lo si legge in una nota diffusa congiuntamente dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dal Comitato delle Borgate.



"Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti, ha prorogato fino al 3 maggio le misure di contenimento nelle quali rientrano a pieno titolo anche le attività sportive: l’unica certezza, al momento, è la sospensione del campionato provinciale che sarebbe dovuto partire a metà maggio e che, per ovvie ragioni, non è stato avviato. Il Palio è un appuntamento imprescindibile nell’estate del nostro Golfo: ben più di una disfida remiera, è caratterizzante della nostra storia e della nostra identità. Tutto l’anno i rematori, uomini, donne e giovani, si allenano con grande sacrificio per la sfida di agosto e attorno a loro si muove la grande comunità delle borgate, pronte a sostenerli", si legge ancora.



"Perfettamente consapevoli della grande passione che anima il nostro Palio - conclude la nota -, l’Amministrazione e il Comitato delle Borgate concordano di incontrarsi una volta riprese le attività ordinarie per valutare insieme il da farsi, consapevoli delle difficoltà organizzative che quest’anno la manifestazione porterà con sé. La pazienza è la grande virtù di questo tempo così difficile e drammatico: a tutta la comunità del Palio del Golfo e a tutti gli atleti chiediamo di pazientare con la speranza di incontrarci presto, non appena le normative nazionali saranno chiarite".