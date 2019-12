Palio il Crdd va in pensione, arriva la borgata "La Spezia centro"

La Spezia - Aria di novità per l'edizione 2020 del Palio del Golfo. La borgata del Crdd va in pensione e subentra "La Spezia centro", c'è la ferma intenzione di riavere un'edizione del Palio e del Villaggio potenziata e aumentano gli equipaggi femminili che arrivano a 11 (CDS ne aveva parlato qui).

Insomma, dalle gare agli equipaggi si respira un'aria diversa e si aggiunge anche un'alta piccola ma grande novità: a poppa ogni imbarcazione avrà lo stemma del Comune di appartenenze.

E' quindi per l'edizione 2020 che il Palio del Golfo si appresta a cambiare dopo anni non facili. Ma si riparte più forti che mai. E' questo il messaggio lanciato questa mattina durante la presentazione del Palio di Natale che si è tenuta in Comune alla Spezia. A parlarne il presidente del Comitato delle borgate Massimo Gianello, Cristopher Casati assessore al Palio del Golfo, Matteo Cozzani sindaco di Porto Venere, Massimo Carnasciali, consigliere comunale Lerici con delega allo Sport, Fabrizio Bugliani responsabile settore marketing dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Capitano di Vascello Silverio Antonio D’Arco, Presidente della Sezione Velica in rappresentanza del Comandante Marittimo Nord.



"Quest'anno - ha esordito l'assessore Casati - si respira davvero un'aria diversa. L'obiettivo da raggiungere per la prossima edizione del Palio sarà quello di avvicinarci ai fasti del passato. Ci stiamo lavorando e riavremo anche il Villaggio del palio".

"Quella di domenica - ha detto il sindaco Cozzani - è una gara "assaggio" del palio. Però avremo finalmente occasione di incontrarci tutti e stare insieme".

"Il palio cresce sempre di più - ha detto Carnasciali - e si vede. Non posso che confermare che si respira davvero un'aria diversa".

"Per la prossima stagione -ha detto Gianello elencando le novità di quest'anno - abbiamo ancora qualche problema logistico ma vedo grande impegno dalle amministrazioni. Si respira un'aria nuova e lo si vede: dall'aumento degli equipaggi femminili, dallo stemma dei Comuni sulla poppa. La nascita della borgata "La Spezia centro" è un vero e proprio cambio. Anche se al suo interno vedremo molte facce note".

Dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e dalla Sezione Velica in rappresentanza del Comandante Marittimo Nord la conferma di non far mancare mai il proprio impegno per manifestazioni di questo calibro.



Il Trofeo di Natale si svolgerà nella mattinata di domenica 15 dicembre con inizio alle 10, nello specchio acqueo antistante Passeggiata Morin. Il programma della giornata prevede l’inizio delle gare alle 10 con la categoria Femminile, alle 10.45 scenderanno in acqua gli juniores e alle 11.30 sarà la volta della categoria Seniores. A seguire, le premiazioni.