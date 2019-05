Palio del Golfo, la stagione è dietro l'angolo

La Spezia - A circa due settimane dall’inizio della stagione remiera, prendono il via tutte le procedure per garantire al meglio lo svolgimento delle undici prepalio e del Palio del Golfo. Sarà la borgata del Fezzano a ospitare dopo domani, sabato 4 maggio, la pesa delle imbarcazioni. Il molo del Fezzano, dalle 9 fino alle 15 circa, sarà invaso dalle imbarcazioni, che a turno, saranno sottoposte alla stazzatura, quindi pesa e misurazione, da parte dei membri della Lega Canottaggio. Questo per evitare l’insorgere di problemi durante la stagione e per dare eventualmente il tempo necessario alle borgate di fare quegli aggiustamenti necessari per essere in regola, evitando di dover rimettere mano agli scafi a pochi giorni dal Palio.



Di seguito, l’ordine con cui borgate, vogatori e timonieri saranno chiamati ai controlli:

9.00 Fezzano

9.20 Fossamastra

9.40 Muggiano

10:00 Cadimare

10:20 Porto Venere

10:40 Canaletto

11:00 Marola

11:20 Le Grazie

11:40 Crdd

12:00 Tellaro

14:00 Venere Azzurra

14:20 San Terenzo

14:40 Lerici