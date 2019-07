Palio del Golfo. Bracciali per l'antidoping e un trofeo per Susanna Oddi

La Spezia - Un trofeo in memoria di Susanna Oddi e vogatori più riconoscibili con un braccialetto di sicurezza durante le gare per eventuali controlli da parte della Nado. Queste le principali novità dell'edizione 2019 del Palio del Golfo che per quattro giorni animerà la città all'insegna dello sport, della tradizione e della condivisione.

L'impianto delle quattro giornate rimane lo stesso: si parte con la sfilata il venerdì sera per proseguire il sabato con la pesa delle imbarcazioni (quest'anno a ridosso del Palco della musica) e la cena delle borgate al quale si aggiunge il maxi concerto di Baby K in Piazza Europa nell'ambito di SpIn. Domenica sarà il giorno più atteso con gli armi alle sagole e le emozioni uniche che questo attesissimo giorno sa dare. Calata l'adrenalina per la gara sarà il momento dei fuochi, la sera, e la festa nelle "case" delle borgate vincitrici. Poi, per finire, lunedì si terranno le premiazioni sia per le gare che per la sfilata.



Quest'anno il Palio comunque non si condenserà solo in tre giorni, saranno presenti anche eventi spot nei giorni precedenti. Si parte stasera con i comici di Zelig, si prosegue il 30 luglio con il concerto dei Jaisse e lo musicale con il gruppo “Napulitan Song” a cura dell’AVIS comunale della Spezia i 1° agosto. Gli eventi saranno tutti gratuiti a partire dalle 21.30 in Piazza Europa.

La presentazione degli eventi si è tenuta questa mattina nella postazione della giuria lato molo Italia con

sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dell’assessore al Palio del Golfo Kristopher Casati, del presidente del Comitato delle Borgate Massimo Gianello, dei sindaci di Porto Venere e Matteo Cozzani del segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale Ing. Franceso Di Sarcina e il C.V. Silverio Antonio D’Arco, Marina Militare e Presidente Sezione Velica M.M. la Spezia.

"Quest'anno - ha dichiarato il sindaco - abbiamo fatto le cose in grande. Il palio è fondamentale sotto tutti i punti di vista. Gli eventi in programma sono davvero molto attesi. Speriamo davvero che i fuochi siano meglio dell'anno scorso. Io ho chiesto il massimo a tutti e spero che per tutti sia un grande palio".

"E' necessario ringraziare - ha detto l'assessore al Palio Kristopher Casati - chi si è speso in tutti modi per sostenere questa manifestazione, in particolare Tele Liguria Sud che assieme a noi vive queste intensissime giornate. Sono molti i valori aggiunti di questa manifestazione e tra gli eventi clou ci sarà quello del 3 di agosto con Baby K".

"E' davvero difficile migliorarsi ogni anno - ha dichiarato il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani -. Per noi borgatari questa è una settimana intensa e piena di aspettative ma l'aspettiamo tutto l'anno. Il palio è punto di riferimento della nostra stagione estiva. C'è un grande sforzo da parte di tutti i Comuni coinvolti. Dobbiamo cercare sempre di migliorarci".

"Quest'anno siamo orfani di due figure importanti - ha spiegato il presidente del comitato delle borgate Massimo Gianello -: Armandino Mazzoni e Susanna Oddi. Non vedere più quel barchino ci crea grande dolore e la figura di Susanna, che è stata la prima donna a vogare in un ambiente prettamente maschile quando i capi borgata dell'epoca erano davvero meno teneri, andava ricordata. Lei è una figura simbolo del Palio ed era fondamentale ricordarla è per questo motivo che quest'anno l'equipaggio femminile che salirà sul gradino più alto del podio riceverà il trofeo in sua memoria".

Ad illustrare la fattura del premio è stato il figlio di Susanna Oddi: "E' doveroso ringraziare il Comitato delle borgate perché è su loro spinta che abbiamo deciso di realizzare questo trofeo: una base lavorata a sbalzo dove viene rappresentato l'arrivo dell'armo femminile e ad attenderlo mia madre con una colomba. Quest'immagine non poteva raccontare meglio le emozioni che provavano, e che abbiamo provato, conoscendo mia madre. Quest'opera, di Silvia Scarpellini e suo marito, è fatta con il cuore ed è tutto ciò che volevamo io e la mia famiglia. Una donna unica e amata da tutti. A me non interessa chi vincerà, vorrei soltanto che questo trofeo potesse passare tra le mani di tutte le borgate".



Nel corso di queste giornate non mancherà della Marina militare e della Autorità di sistema Portuale. "Saremo sempre vicini al Palio - ha dichiarato Di Sarcina -. E' una manifestazione di grande forza e non faremo mai mancare il nostro supporto".

Come ha specificato Gianello: "Quest'anno siamo stati attentissimi ai conti e ci prepariamo per affrontate queste giornate con maggiore motivazione".

Massima attenzione anche per quanto riguarda le gare. Jacopo Borniotto presidente della Lega canottaggio ha concluso: "Il mio compito è fare in modo che vengano rispettate le regole da parte di tutti. Abbiamo implementato il sistema di controllo per la stazzatura e per la domenica abbiamo migliorato il fotofinish per avere la certezza sul vincitore. Per il controllo dei vogatori abbiamo il sistema Uisp e siamo in attesa di sapere se a dieci minuti della gara torneranno i Nas per i controlli. Tutti i vogatori saranno facilmente riconoscibili attraverso un braccialetto di sicurezza e un numero sulla spalla. La sezione di Genova ce lo ha chiesto esplicitamente, in modo da facilitare un eventuale controllo e far concludere le premiazioni".



Il programma completo



Venerdì 26 luglio

ore 21,30

Dona ridendo e ridi donando – Spettacolo di cabaret con gli artisti di Zelig e Colorado, Max PISU, Franco ROSSI e Steve VOGOGNA a cura dell’AVIS comunale della Spezia

Piazza Europa







Martedì 30 luglio

ore 21,30

Concerto dei Jalisse

Piazza Europa







Giovedì 01 agosto

ore 21,30

Spettacolo musicale con il gruppo “Napulitan Song” a cura dell’AVIS comunale della Spezia

Piazza Europa







Venerdì 02 agosto

ore 19,00

Esposizione Sidecar a cura del CAMS La Spezia

Piazza Cavour



ore 20,30

Partenza Sidecar – apertura sfilata a cura del CAMS La Spezia

da Piazza Cavour a Piazza Europa

ore 21,00

Sfilata notturna delle borgate del “Palio del Golfo” e cerimonia riconsegna Pali

Da Piazza Brin a Piazza Europa







Sabato 03 agosto

ore 15,30

Stazzatura e controllo delle imbarcazioni

Centro Allende



ore 16,30

Esposizione Sidecar a cura del CAMS La Spezia

Piazza Chiodo



ore 20,00

Notte blu – Cena delle borgate

Corso Cavour



ore 21,00

Sidecar – Rievocazione “Circuito della Spezia” in abbigliamento d’epoca, a cura del CAMS La Spezia

Via Chiodo



ore 21,30

Concerto di BABY K

Piazza Europa







Domenica 04 agosto

ore 15,00

Riunione capi Borgata e Consiglio di regata

Sala Giunta palazzo Civico



ore 17,00

Palio – Gara femminile

Specchio acqueo antistante passeggiata Morin



ore 18,00

Palio – Gara juniores

Specchio acqueo antistante passeggiata Morin



ore 19,00

Palio – Defilamento delle imbarcazioni

Specchio acqueo antistante passeggiata Morin



ore 19,15

Palio – Commemorazione dei caduti in mare

Specchio acqueo antistante passeggiata Morin



ore 19,25

Palio – Solenne apertura della disfida remiera tra le Borgate

Specchio acqueo antistante passeggiata Morin



ore 19,30

94° Palio del Golfo

Specchio acqueo antistante passeggiata Morin



ore 22,30

Spettacolo pirotecnico

Specchio acqueo antistante passeggiata Morin







Lunedì 05 agosto

ore 21,00

Premiazioni Palio e sfilata

Piazza Europa