Palermo tifa Spezia e Spezia tifa Palermo per via del calendario

I siciliani vogliono superare il Lecce, gli aquilotti vogliono tenere dietro il Cittadella.

La Spezia - "Lo Spezia non può permettersi di perdere, sicuramente col Lecce andranno a giocarsela". Claro que sì!. Rino Foschi e tutta Palermo hanno già un orecchio alla radiolina (per i classicisti) o un occhio allo smartphone (per tutti gli altri) in vista di sabato. Il capoluogo siciliano tifa anche lo Spezia nell'ultimo turno di campionato. Le possibilità per i rosanero di riuscire a scavalcare il Lecce sul fotofinish passano attraverso un risultato positivo degli aquilotti al Via del Mare. A loro volta i bianchi hanno interesse che il Palermo stesso batta il Cittadella per non rischiare a loro volta il sorpasso in zona play-off. Il calendario offre una specie di sfida a scopone scientifico.