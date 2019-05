Palermo salvo, ai playout sarà Salernitana-Venezia

La Spezia - La soluzione gattopardesca è servita. Il Palermo rimane in serie B, gli viene applicata una penalizzazione di 20 punti nel campionato 18/19 che basta a venire estromesso dai playoff e ripartirà il prossimo anno senza problema in caletteria. In serie C finisce il Foggia, che rimane la terzultima in classifica, mentre ai playout si sfideranno Salernitana e Venezia. Così ha deciso la Corte d’appello della Figc, che ha quindi ammorbidito la sentenza di retrocessione per i siciliani emessa in primo grado.