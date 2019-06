Palermo messo in mora, la B è un miraggio

La Spezia - Le cronache sportive nazionali sono sicure: il Palermo resterà fuori dalla Serie B. I termini pertori violati dalla società rosanero non dovrebbero riservare sorprese visto il precedente piuttosto simile accaduto soltanto un anno fa all'Avellino per quella famosa fideiussione senza rating che escluse gli irpini dal campionato cadetto, nonostante il club irpino avesse provveduto fuori tempo massimo a sostituirla con la Finworld, titolo poi dichiarato “fuorilegge” da una sentenza del Consiglio di Stato eppure utile a far iscrivere due società di B e ben sette di Lega Pro. Non bastò nemmeno che l'allora presidente Taccone saldasse tutte le spettanze ai tesserati. E così con una nuova società i campani dovettero ripartire dalla serie D.



Per il Palermo l'unica corsa contro il tempo riguarda il futuro. Non dovessero emergere novità novità dall’udienza che si terrà davanti alla quinta sezione civile del tribunale di Palermo del 5 luglio, che affronterà la richiesta della Federcalcio di commissariamento della società siciliana, si dovrà attendere fino al consiglio federale del 12 luglio per pensare ad un futuro del calcio rosanero. Il Palermo, al di là del termine del 12 luglio per le iscrizioni alla serie D, deve trovare una società che risponda ai requisiti del bando che sarà pubblicato dall’amministrazione comunale, integrato con i paletti fissati dalla Federcalcio. E ieri è arrivata pure la messa in mora da parte dei giocatori.



Si profila un'iscrizione in soprannumero su decisione del presidente della Figc Gabriele Gravina d’intesa con quello della Lnd Cosimo Sibilia. Fra gli imprenditori interessati oltre a Massimo Ferrero anche Rinaldo Sagramola, Dario Mirri, si parla anche del patron del Torino Urbano Cairo, interessato ad avere una seconda squadra.