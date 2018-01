Palermo imbattuto fuori casa, ha subito solo 7 gol in trasferta

La Spezia - Il Palermo è una delle due squadre cadette 2017/18 che ha vinto più partite, in assoluto, dopo 21 giornate: dieci, come il Bari. I rosanero sono anche la formazione che ha perso di meno (due sole partite, come il Frosinone), e hanno anche la miglior difesa del torneo in assoluto (come il Parma, 17 reti subite per entrambe) e anche nelle gare esterne (7 gol al passivo, primato solitario). Il Palermo, con +5 sulle terze, ha fissato al giro di boa il massimo vantaggio di una capolista nel corso della Lega B 2017/18. Spezia-Palermo è la sfida fra la squadra che – nel girone di andata della Lega B 2017/18 – ha vinto più partite in casa (Spezia, 7 volte) e l’unica imbattuta fuori casa (il Palermo).