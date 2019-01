Palermo favorito per la vittoria finale, Spezia in terza fascia

I rosanero restano favoriti per la vittoria del campionato, crollato il Crotone che in estate era in prima fascia. Il trionfo aquilotto 'paga' 33.

La Spezia - Per la Snai Palermo ed Hellas Verona restano le più accreditate per la vittoria del campionato di Serie B che riprenderà la prossima settimana dopo la sosta invernale. L'agenzia di scommesse in estate aveva emesso le quote più basse sia per i rosanero che per gli scaligeri pronosticando però fra le favorite anche il Crotone che oggi lotta per non retrocedere al penultimo posto.



Lo Spezia resta invece in terza fascia insieme a Perugia, Cittadella, giocando oggi un euro sulla vittoria del campionato degli aquilotti si otterrebbero 33. I siciliani restano come detto favoriti a 1,75, seguiti dai veneti a 5 e dal sorprendente Brescia a 6,50. Gli exploit di Pescara e Benevento 'pagano' invece 12 mentre quello del Lecce 15. Dalla Salernitana (50) in giù le chance di vittoria del torneo vengono considerate pressoché impossibili visto che si passa dai 66 di Cremonese, Ascoli e Venezia, alla quota cento del Cosenza fino ai 150 del già citato Crotone, Carpi, Livorno e Foggia. Un ribaltone del Padova è dato infine a 250 ma forse l'euro sarebbe speso meglio in un caffè.