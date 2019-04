Palermo-Spezia, conteranno le gambe. Ma anche la 'serenità'

Il Palermo in questo campionato ha perso solo cinque volte e in casa ha fatto meglio di tutti.

La Spezia - Tre giorni soltanto fra Perugia e Palermo nel momento topico del torneo. Lo Spezia di mister Marino ha ripreso ieri mattina la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà, già mercoledì 1 maggio, alle 12:30, i bianchi di scena sul terreno del 'Renzo Barbera' ospite del Palermo. Rosanero, seconda difesa meno perforata del torneo (33 gol, dopo la Cremonese), che hanno ripreso anch'essi al "Tenente Onorato" di Boccadifalco con un lavoro defaticante per i calciatori impiegati nella gara di ieri. Per il resto del gruppo attivazione, lavoro tattico e partita in porzione ridotta del terreno di gioco. Luca Fiordilino e Alessandro Salvi si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti. Ieri Delio Rossi: "La B è durissima, adesso chi ha più condizione fisica riesce ad annullare il gap vedi Ajax con la Juventus". La squadra siciliana, che con 27 punti ha fatto meglio di tutti fra le mura amiche, tornerà in campo oggi per una seduta di allenamento a porte chiuse. Il Palermo in questo campionato ha perso solo cinque volte.