La Spezia - E' arrivata la tanto attesa e meritata serie A per Alberto Paleari, estremo difensore del Cittadella e avversario degli aquilotti cui ha sbarrato la strada diverse volte. Il portierone granata a 28 anni trova finalmente la massima categoria: si trasferisce al Genoa, che ha Perin (e non solo lui) con il Covid, in prestito con obbligo di riscatto.