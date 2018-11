PalaMariotti verso il sold out per Italia-Svezia

Oggi la presentazione della partita del 21 novembre che vale la qualificazione a Euro 2019 per le Azzurre del basket. Crespi: "Vincere assolutamente". Bennati: "In Liguria la pallacanestro è viva".

La Spezia - Arrivederci la Spezia. La nazionale femminile di basket parte domani per la Croazia, sfida le padroni di casa e poi torna in città per preparare la partita che vale un anno e forse qualcosa di più. Mercoledì 21 novembre l'Italia affronta la Svezia e si gioca la qualificazione a Euro 2019. E pensare che quando la città ottenne di poter organizzare la partita si pensava che questo incontro non avrebbe avuto un grande peso per decidere i destini sportivi. Una sorta di prova generale per portare il PalaMariotti nel giro dei palazzetti "che contano".



Invece nel giro ci si ritrova subito. "Partita assolutamente da vincere", taglia corto coach Marco Crespi. "Non era facile organizzare questa partita alla Spezia - dice il presidente Fip Gianni Petrucci - Io venni da presidente del Coni quando il PalaMariotti fu aperto. Oggi siamo qui grazie al lavoro di grandi amici come Bennati e Caluri, che conosco da una vita e che nel basket ha messo passione da anni. La capitana Raffaella Masciadri che lascia la casacca azzurra é triste, ha un amore viscerale per la nazionale e una carriera di fronte anche dopo lo sport. Crespi invece è un genio... e io li ho messi assieme".



E' una prima anche per Master Group Sport, azienda creata da Giovanni Carnevali, braccio destro di Squinzi al Sassuolo Calcio. "Il primo evento di basket femminile che organizziamo, vogliamo che sia un grande evento di entertainment - spiega Antonio Santa Maria, direttore generale di Master Group Sport - Ci concentriamo sull'evento spezzino da mesi. Ad oggi sono stati venduti oltre 1.200 biglietti, puntiamo al sold out con altri mille tagliandi. Abbiamo siglato anche un accordo con lo Spezia Calcio e con le scuole".



"Gli appassionati liguri non vedevano l'ora di poter vivere un momento come questo. In Liguria la pallacanestro esiste ed é viva", esulta Alberto Bennati, presidente del Comitato ligure Fip. "Per noi uno sforzo organizzativo importante", sottolinea il sindaco Pierluigi Peracchini. "E un evento fortemente voluto - aggiunge l'assessore Lorenzo Brogi - Questa città ha potenziale e un tessuto sportivo che può crescere ancora. Crediamo che lo sport possa essere sia un volano economico, tramite il turismo, sia un fattore di crescita per i giovani". Gli ultimi lavori sono in dirittura d'arrivo; domani le tribune supplementari saranno montate, poi la commissione di vigilanza si riunirà per dare l'ok. A quel punto sarà solo attesa.