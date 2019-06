Packovski rinnova: "Innamorata di Spezia"

La Spezia - La nuova Cestistica Spezzina continua a prendere forma. Dopo il rinnovo di Silvia Sarni, la società comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo anche con un’altra delle protagoniste della stagione appena chiusasi, ovvero Lana Packovski. La play croata è stata la miglior giocatrice del girone sud, e la sua permanenza in bianconero conferma ancor di più le grandi ambizioni della società spezzina. Ecco le sue parole: “Come ho sempre detto, per me conta molto l'ambiente in cui mi trovo a giocare. Qui a Spezia ho trovato un'atmosfera che non mi sarei mai aspettata di trovare.Voler restare qui per un'altra stagione mi è sembrata l'unica scelta logica e naturale. C'è ambizione, c'è voglia di dimostrare che possiamo fare molto, c'è voglia di raggiungere il miglior risultato possibile, e, perché no, concorrere anche per la categoria maggiore. Per me la scorsa stagione è stata forse la migliore che io abbia giocato, peccato per l'ultima partita. Ma guardiamo avanti. Gli errori servono anche a crescere e migliorare, e credo che qui abbia l'opportunità di crescere ancora sia come persona che come giocatrice. E se non fosse per tutto lo staff e la squadra tutto ciò non sarebbe possibile. E se poi vogliamo parlare anche di Spezia, mi avevano avvertita che di questo posto ci si innamora facilmente, e così è stato”.