Out Chiellini e De Ligt, torna Cr7

I convocati di mister Pirlo in vista di Spezia-Juve.

La Spezia - L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro lo Spezia, in programma domani pomeriggio alle 15.00 al Manuzzi di Cesena. Ritorna tra i disponibili Cristiano Ronaldo dopo lo stop per il Covid-19 (ma dovrebbe partire dalla panchina), restano assenti Chiellini e De Ligt. Questi i 20 uomini a disposizione dell'ex playmaker di Juve e Milan:

Portieri - Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori - Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta. Centrocampisti - Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski. Attaccanti - Ronaldo, Morata, Dybala.