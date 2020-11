the day after

La Spezia - Il giorno dopo, tra le tante immagini che ti passano per la testa dalla partita di ieri, c'è una statistica decisamente a colori: con il pareggio alla Sardegna Arena, lo Spezia conquista il suo decimo punto in classifica. Di questo piccolo tesoretto ben otto punti arrivano quando i bianchi giocano in trasferta: il rapporto è dunque 8/10, nessuna squadra per ora ha fatto più degli aquilotti.