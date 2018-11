Otto giocatrici della Feba Marche in ospedale dopo la trasferta spezzina

Sconfitte al PalaMariotti e coinvole in un incidente stradale a pochi chilometri da casa.

La Spezia - Una domenica da dimenticare per le giocatrici della Feba Civitanova Marche, ospiti della Cestistica Spezzina nell'ultimo turno del campionato di A2 di basket femminile. Le azzurre, sconfitte di trenta al PalaMariotti, sono state coinvolte in un brutto incidente durante il trasfertimento che le avrebbe riportate a casa. Il conducente del pulmino su cui viaggiavano ha perso il controllo all'interno di una galleria della superstrada 77, a pochi chilometri dalla meta, sbattendo violentemente contro le pareti del tunnel più volte.



Una decina di atlete hanno dovuto ricorrere al pronto soccorso per essere medicate. "Le giocatrici sono state sottoposte a tutti gli accertamenti clinici del caso e sono state dimesse dai nosocomi dove sono state trasportate con prognosi che vanno dai 10 ai 20 giorni. Ada de Pasquale verrà sottoposta ad ulteriori accertamenti per una contusione alla caviglia. L’incidente si è verificato poco prima dell’una sulla superstrada 77, all’altezza di Serravalle Di Chienti all’interno della Galleria Varano in direzione mare", ha fatto sapere in una nota la società marchigiana.