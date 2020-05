Ottimismo sulla ripresa del calcio, ma parla per primo il governo

La Spezia - Nelle prossime ore il parere del Comitato tecnico scientifico sul protocollo per la ripresa dei campionati di calcio. Un protocollo che potrebbe avere una variante più sostenibile, ovvero meno onerosa, cucita addosso al profilo dei club della serie B. Anche per questo si osserva nelle ultime ore un certo ottimismo sulla possibilità di portare a termine la stagione. Il presidente Mauro Balata lo ha subito proiettato sulle società cadette con una lettera: "Il presidente Gravina ha informato che nel corso dell'incontro con il Comitato tecnico scientifico si è fatta una distinzione tra campionati professionistici, dilettantistici e giovanili. Gravina ci ha informati che l'incontro ha avuto esito positivo e lui stesso di è detto favorevole alla ripartenza dei tre campionati professionistici in relazione all'esito dell'evoluzione dell'epidemia e con partenze differenziate, iniziando dalla Lega di serie A, seguita dalla serie B e poi dalla serie C".

"Gravina è possibilista sul possibile termine della stagione sportiva anche dopo il 2 agosto in quanto sembra che l'Uefa stia ipotizzando un posticipo di un paio di settimane", suggerisce la nota del presidente federale. Il piano ideale prevederebbe il ritorno agli allenamenti di gruppo da lunedì prossimo 18 maggio e il ritorno in campo per le partite ufficiali nel fine settimane del 13 e 14 giugno. La palla rimane però per adesso nel campo del governo.