Ottimismo per Galabinov, mercato ruota attorno a lui

La Spezia - Ha tenuto il passo di Riccardo Marchizza, che è fuori solo per prudenza e che delle ultime quattro del girone d'andata ne ha giocate tre da titolare e per intero. Questo si dice di Andrey Galabinov alla ripresa dei lavori in casa Spezia, oggi pomeriggio sul terreno del Comunale di Follo. Poco più di un'ora e mezza per riprendere dopo una settimana abbondante di ferie, con una serie di permessi per chi era all'estero (Reinhart, Desjardins, Ramos e Capradossi) e una quaterna di assenti più o meno gravi. Tra quelli più vicini al rientro appunto il difensore e l'attaccate che tutti attendono. Il primo ha lavorato a parte per non rischiare di prendere una botta sul dito operato negli scorsi giorni, ma le sue gambe girano senza problemi. Il secondo invece conta i giorni prima di tornare a lavorare con i compagni.

La tabella di marcia per adesso è pienamente rispettata. A dieci settimane dall'intervento al ginocchio Galabinov ha speso la mattinata in palestra per poi svolgere lavoro atletico ai bordi del campo di gioco. Non solo la classica corsetta, nel menù da diversi giorni per la verità, ma anche qualche scatto. Il dolore è sparito, il bulgaro assicura di sentirsi sente bene e a questo punto potrebbe tornare in gruppo al cento per cento dalla prossima settimana e finire tra i convocati già dalla partita contro il Cittadella. Questo almeno l'obiettivo che si era dato durante queste feste, che a lui sono servite per recuperare parte del tempo perduto. La tappa successiva prevede innanzitutto qualche scampolo di partita per riprendere confidenza con il campo in maniera graduale. Per trovarlo però nella condizione migliore, se tutto filerà finalmente liscio, si dovrà attendere febbraio inoltrato. Questa la stima.



Per questo Angelozzi andrà in ogni caso su un attaccante entro la fine della finestra di mercato. Anzi probabilmente l'unico movimento di mercato ad oggi previsto, lo Spezia lo farà proprio nell'ultima settimana di trattative. A caccia di un attaccante ci sono ad oggi Empoli (che dovrebbe chiudere per Tutino e cedere Moreo), Frosinone, l'Entella, il Pisa e anche la Cremonese in caso di cessione di Ceravolo. Si cerca un profilo "di categoria" compatibilmente con le disponibilità. Chiaro che club come Benevento, Empoli e Frosinone partono da altri presupposti economici.

La ricerca non appare affatto facile dunque. Tanto più che Trotta è dato ormai come prossimo al trasferimento all'Ascoli in uno scambio con Ardemagni, bruciando la tattica attendista degli aquilotti. Per quel che riguarda M'bala Nzola, attaccante del Trapani accostato in queste ore, sembra poter valere il discorso fatto in estate per Taugourdeau suo compagno di squadra e altro giocatore ben conosciuto da Italiano. Lo Spezia potrebbe valutarlo al massimo solo dopo la rescissione del contratto con i siciliani, nessun esborso per il cartellino per il 23enne. Non sarebbe invece nel novero dei calciatori seguiti il classe 2000 Raspadori del Sassuolo.