Ottavia Raggio e Alice Sinno seste alla 42nd Christmas Race

La Spezia - Carlotta Omari con Matilda Distefano (CN Sirena/Società Triestina Vela) vincono la 42nd Christmas Race nella classe dei 49er FX, con un quinto posto nella Medal Race di oggi a Palamos, in Spagna. Bravissime le atlete italiane che sono in buona compagnia sul podio con un altro equipaggio azzurro: è medaglia d’argento per Francesca Bergamo con Jana Germani (YC Adriaco/CN Sirena) quarte oggi nella prova a punteggio doppio. Chiudono alla grande Maria Ottavia Raggio con Alice Sinno (CV La Spezia/Marina Militare) con un bel secondo posto odierno risalgono di due posizioni in classifica generale e concludono la settimana seste.

Peccato invece per Simone Ferrarese e Valerio Galati (Circolo Vela Bari) nei 49er che dopo aver condotto la generale per tutta settimana oggi incappano in un nono posto che li fa retrocedere in sesta posizione, comunque una bella prestazione per gli italiani che da poco si sono affacciati alla classe 49er.

Alessio Spadoni (CC Aniene) finisce quinto nei Finn con un terzo posto nella Medal Race proprio come Marco Gallo (SV Guardia di Finanza) nei Laser Standard, terzo oggi e quarto in generale. Gli atleti fuori dai primi dieci, e quindi dalla prova di oggi, Claudio Natale (CV Portocivitanova) ed Edoardo Libri (SEF Stamura) chiudono l’avventura di Palamos rispettivamente in 22esima e 24 posizione.