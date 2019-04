Ottant'anni fa tre reti d'autore: Diotalevi, Zuliani e Rossetti

La Spezia - Alla Spezia come a Salerno, quando Spezia e Salernitana si sono incontrate è spesso prevalso il fattore campo. Al "Picco" i campani sono passati una sola volta nel lontano campionato di serie B 1948/49, mentre negli anni Duemila, su sei trasferte, hanno portato a casa un solo punto. Era il 2016, segnò Rosina che anche stasera sarà in campo e pareggiò poi Nenè. In campo per Di Carlo c'erano Chichizola, De Col, Valentini, Terzi, Migliore, Sciaudone, Errasti (45’st Galli), Pulzetti (28'st Vignali) Piccolo, Nenè e Okereke (10’st Iemmello).



L'anno scorso splendido 3-0, una delle partite più belle della gestione Gallo. Gol di Pessina, Marilungo e Granoche, in campo Di Gennaro, De Col, Terzi, Giani, Lopez (16’st Augello), Bolzoni, Pessina, Mora (26’st Maggiore), Mastinu, Marilungo e Forte (30’st Granoche). Il primo incrocio risale invece a ottant'anni fa: era il marzo del 1939 e lo Spezia si impose per 3-1 con reti di tre monumenti della maglia bianca: Alfredo Diotalevi, quell'anno capocannoniere cadetto, lo spezzino Guido Zuliani e il mitico Gino Rossetti.