Ossigeno per i club, pagamento contributi rimandato di un mese

La Spezia - A marzo si pagano solo gli stipendi netti, i contributi e le burocrazie slittano al mese successivo. E' la prima mossa adottata dalla FIGC per andare incontro alle necessità dei club, travolti come il resto dell'economia italiana dall'epidemia di Covid-19 ma comunque attesi dalle stesse scadenze con il Fisco. Almeno fino a ieri sera quando è stata pubblicata una prima circolare "che, contemperando le esigenze di tutte le parti coinvolte, in un equilibrato bilanciamento degli interessi, possa consentire all’intero sistema di affrontare adeguatamente le difficoltà sopravvenute". Un mese in più dunque - scadenza ora 16 aprile - per pagare le ritenute Irpef, i contributi Inps ed il fondo di fine carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio e febbraio 2020. Anche la Relazione Semestrale, da presentare entro fine mese, scala al 30 aprile. I mancati pagamenti di una di queste voci rischiano di costare 2 punti di penalizzazione in classifica nel campionato corrente.