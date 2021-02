Orsato dal Picco a Novantesimo minuto: "Sbagliamo anche noi ma lavoriamo per migliorare"

La Spezia - E' stata una domenica storica quella di Daniele Orsato, arbitro considerato fra i migliori in Europa che dopo aver diretto Spezia-Parma di ieri al Picco, oggi pomeriggio ha partecipato a Novantesimo Minuto. Mai prima di lui infatti un direttore di gara era stato ospite di una trasmissione dopo aver arbitrato una partita ma il neo presidente dell'Aia Trantalange ha voluto avviare un nuovo corso che ha avuto Orsato subito protagonista.

"Gli errori li facciamo – ha osservato - e non ci tiriamo indietro quando si tratta di ammetterli. Continueremo a lavorare per migliorare cercando di commetterne sempre meno”. Quindi sul Var – che ieri è costato un gol a Giulio Maggiore: “Non è difficile da gestire, beato il Var. Noi che veniamo da una vecchia generazione abbiamo sempre preso decisioni. Noi scendiamo in campo non pensando di avere il Var, se sbagliamo abbiamo questo salvataggio, bene la venuta del Var. Mi sembra che in questo momento stia funzionando bene, non mi sembra ci siamo punti da migliorare, se poi si migliora lo si farà per il bene del calcio. Il Var a chiamata? Può essere un'idea". Infine sugli stadi vuoti: “Arbitrare senza pubblico è ancora più difficile, manca anche a noi. Speriamo tutti di tornare al più presto alla normalità".