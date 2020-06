Ora il confronto con DAZN per date e orari delle singole partite

La Spezia - Le certezze: Ascoli-Cremonese si si gioca il 17 giugno, i turni infrasettimanali saranno tre, la 38esima giornata si gioca il 1° agosto, i play-off tra il 4 ed il 20 agosto, i play-out il 7 ed il 14 agosto. Da decidere però rimangono ancora gli orari delle partite, che saranno due (tendenzialmente 18 e 21), e soprattutto il modo in cui verranno spalmati i dieci match per giornata nell'arco dei vari fine settimana. Il programma dettagliato uscirà dal confronto con DAZN, che cerca di stilare un palinsesto il più possibile appetibile per i telespettatori evitando per quanto possibile le sovrapposizioni con la serie A. In questo un ruolo avrà anche la Rai, che ha i diritti per trasmettere in chiaro una partita. Questo passaggio fondamentale è atteso prima del consiglio federale della prossima settimana.