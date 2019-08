Ora è ufficiale: lo Spezia cede De Francesco alla Reggina

La Spezia - Alberto De Francesco torna a vestire la maglia della Reggina che aveva già indossato prima di arrivare a Spezia. Il club aquilotto in serata ha ufficializzato il trasferimento dopo che due giorni fa il giocatore aveva già salutato la piazza. La società ha rivolto al calciatore i "migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni dal punto di vista professionale e non". De Francesco si trasferisce nello Stretto a titolo definitivo.





