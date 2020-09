La Spezia - Altro giocatore in casa Spezia: il club ha appena ufficializzato l'arrivo di Kevin Agudelo dal Genoa con la formula del prestito con diritto di opzione. Il centrocampista offensivo colombiano classe 1998 è reduce da una seconda parte di stagione alla Fiorentina dopo l'esordio in Serie A in rossoblu e riparte ora in maglia bianca per mettersi definitivamente in luce nel calcio italiano.