Operazione "Aderlass", Alessandro Petacchi sospeso da Uci e Rai

Il nome dell'ex velocista è stato accostato all'inchiesta sul doping. I fatti risalgono al 2012-2013, in questi giorni stava commentando il Giro d'Italia.

La Spezia - La Rai ha sospeso temporaneamente Alessandro Petacchi, l'ex velocista che in questi giorni stava commentando il Giro d'Italia e che da oggi, in occasione della tappa Frascati-Terracina lo ha sostituito con Stefano Garzelli, vincitore della corsa Rosa nel 2000. Le decisione è stata spiegata in apertura di trasmissione dal direttore di RaiSport Auro Bulbarelli, storica voce del ciclismo: “Il nostro Alessandro – ha spiegato – ha ricevuto comunicazione sull'avvio dell'indagine nei suoi confronti per presunti fatti illeciti relativi alle stagioni 2012-2013. Corridori e tecnici, quando coinvolti in casi simili, vengono sospesi. Alessandro Petacchi non è un tesserato, è qui al Giro come commentatore tecnico: noi l’abbiamo ingaggiato con grande stima nei suoi confronti e questa stima ribadiamo. Per noi nulla cambia nei suoi confronti. Di fronte a queste accuse è giusto che Alessandro abbia modo di valutare la situazione con il suo avvocato, riteniamo sia il caso di prendersi un paio di giorni di stop proprio per chiarire tutti i particolari di questa storia”.

Il nome del ciclista della Val di Magra figura infatti fra i quattro – tutti sospesi - ai quali l'UCI ha notificato l'avviso per potenziali violazioni delle regole antidoping in base alle informazioni ricevute dalle autorità austriache nell'ambito dell'operazione “Aderlass”. Intervenendo al Corriere della Sera Petacchi: “Non ho mai fatto una trasfusione di sangue e non idea del motivo per cui compaia il mio nome in questo dossier”.