Okereke verso Bruges, Angelozzi cerca l'affare fino alla fine

La Spezia - Se non ci sarà una controfferta di particolare interesse, la strada di David Okereke non sarà una strada italiana. Il "tesoretto" dello Spezia è l'attaccante di Lagos che il diggì Guido Angelozzi vuole gestire al meglio, ben sapendo che buona parte della gestione sportiva del club dipende da questi affari, mai visti prima d'ora da queste parti. Ventidue anni sono il momento giusto per prendere il treno e provare a cambiare davvero la vita, anche se David di strada ne ha fatta parecchia da quando, giovanissimo, ha lasciato la Nigeria e la sua famiglia per inseguire il sogno di calciatore. Un calcio che in realtà non guarda ad alcuna malinconia quando si parla di soldi e così Angelozzi, uomo esperto e grande saggio in materia di cessioni, dopo un mese di "brumeggio" e con la certezza di un Sassuolo interessato, non ha avuto fretta. Ha aspettato con la calma dei forti perché credeva e crede nelle qualità del suo calciatore.



Anzi, per le dinamiche di mercato intuibili, se fosse per lui Okereke lo venderebbe a fine agosto, andando a scegliere l'offerta migliore possibile. Ma se la cifra offerta è congrua allora si può fare anche prima: il Sassuolo che già aveva fatto affari con lo Spezia acquistando Pietro Iemmello per 2,3 milioni, non va oltre i 5 con bonus. Una cifra non certo da buttare via visto che Okereke, non dimentichiamolo mai, ha concluso un mese e mezzo fa il suo primo anno di serie B della sua vita sportiva. La prospettiva però sembra quella di una cessione all'estero al club che pi di ogni altro ha seguito il calciatore durante la stagione: almeno una mezza dozzina di volte i delegati del club belga sono stati al "Picco" per osservare da vicino i movimenti e le caratteristiche del calciatore. Fino a produrre un'offerta che dovrebbe aggirarsi fra i 7 e gli 8 milioni, con bonus imprecisati. Una cifra comunque non lontana dai 10 milioni, di certo la cessione economicamente più rilevante della storia del club di Via Melara.