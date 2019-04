Okereke torna a disposizione, ma c'è ansia per Bidaoui

Il belga sicuro assente a Foggia. Acampora e Crimi verso il rientro dalla prossima settimana.

La Spezia - E' un problema muscolare ancora da valutare quello che ha colpito Soufiane Bidaoui alla fine del primo tempo della partita contro la Salernitana. Nelle prossime ore il calciatore svolgerà degli esami strumentali per capire l'entità del problema. Già da ora pare difficile possa far parte della spedizione aquilotta per Foggia, se ne riparla nella migliore delle ipotesi per l'impegno casalingo contro l'Ascoli.

Marino perderà anche Mora per squalifica ma ritrova Okereke, tornato dalle fatiche africane con la nazionale olimpica e con quella maggiore. Oggi a Follo chi è sceso in campo dall'inizio ieri sera si è dedicato ad un lavoro di scarico, mentre il resto della squadra ha svolto una seduta tecnica. Acampora e Crimi sono un passo più vicino al rientro in gruppo, per Erlic e Mastinu la stagione è già finita.