Okereke solo in palestra, differenziato per Struna a Palermo

La Spezia - C'era anche Martin Erlic oggi a Follo. Per il centrale croato, che tornerà disponibile da gennaio 2019, lavoro in palestra e la promessa di riprendersi quello che l'infortunio di inizio stagione gli ha tolto in questo girone d'andata. Hanno lavorato a parte anche Crimi, Galabinov, e Maggiore; con loro anche Okereke, che non ha un infortunio grave ma che difficilmente sarà rischiato domenica prossima contro il Palermo. In ogni caso, con l'allenamento di metà settimana, il nigeriano rimane ancora a mezzo servizio. Per tutti gli altri esercitazioni tecniche 'uno contro uno' e 'due contro due' al mattino, esercitazioni prima sul possesso e circolazione palla, quindi tattica su 70 metri campo seguita da lavoro situazionale attacco contro difesa al pomeriggio.

Seduta di allenamento mattutina invece per il Palermo. Attivazione, lavoro di forza in palestra, esercitazione sul possesso del pallone e partita a tema in porzione ridotta del terreno di gioco per i rosanero. Simone Lo Faso, Antonio Mazzotta e Ilija Nestorovski si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti. Aljaz Struna ha svolto un lavoro differenziato programmato. Riattivazione e fisioterapia per Fabrizio Alastra.





