Okereke si sblocca a Cosenza: "Grazie ai miei compagni"

La Spezia - E' ancora una volta la Coppa Italia a portare bene a David Okereke. L'attaccante aquilotto in prestito al Cosenza si è sbloccato ieri pomeriggio al "Via del mare" di Lecce nella vittoria per 0-2 dei calabresi. E' la seconda rete tra i pro per il nigeriano, l'altra siglato alla Dacia Arena nell'estate del 2016 con la maglia dello Spezia che eliminò l'Udinese vincenddo 2-3.

"Per noi è importantissimo passare il turno, non dobbiamo solo concentrarci per il campionato: andare avanti in Coppa significa acquisire fiducia e nuovi stimoli. Per il gol ringrazio i miei compagni, ho solo finalizzato il loro grande lavoro: ho ringraziato Perez per il cross, lui ha detto che non avrei mai potuto sbagliare quel ‘cioccolatino’. Dedica? A Cicco e Thomas", ha detto a fine gara Okereke.