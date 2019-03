Okereke segna, lo chiama la nazionale maggiore

Infortuni e rinunce, la Nigeria cerca forze fresche per l'amichevole contro l'Egitto e lo spezzino è stato messo in pre allarme. Ieri l'esordio con l'olimpica condito subito da un gol.

La Spezia - E' veramente una stagione speciale per David Okereke. L'impatto con la maglia della nazionale olimpica dell'attaccante dello Spezia è fantastico come il suo score in serie B. Gioca un quarto d'ora finale in Nigeria-Libia che vale la qualificazione al turno successivo della Coppa d'Africa under 23 e segna il gol del 4-0 che manda i suoi in paradiso. Entrato in campo al 78esimo allo stadio "Stephen Keshi" di Asaba nella delicatissima sfida di ritorno (all'andata, 2-0 per i libici), gli ci vogliono una manciata di minuti per mettersi in luce.



Ma c'è di più. Nella settimana di allenamenti in patria Okereke ha impressionato per intensità e disciplina, qualcosa di cui bisogna dare il merito a chi lo allena a Follo da tutta la stagione a partire da Pasquale Marino e Totò Di Natale. Sugli spalti a vedere lavorare gli "olimpici" anche il tecnico della nazionale maggiore Gernot Rohr, un passato tra Francia, Svizzera e Bundesliga e da dieci anni prestato al calcio africano. Ebbene, oggi quello di Okereke potrebbe figurare tra i nomi dei convocati per l'amichevole di oggi pomeriggio contro l'Egitto. Il salto con i grandi insomma, inatteso.



La buona prova del classe 1997, una serie di infortuni e di rinunce per le Super Eagles ed ecco che lo spezzino potrebbe bruciare ogni tappa e arrivare alla nazionale maggiore solo un giorno dopo aver esordito con la giovanile più prestigiosa. Okereke quindi ritarderebbe di un giorno il rientro in Italia. Un assaggio di ciò che una carriera in rampa di lancio potrebbe prospettargli in futuro. A giugno sarà sicuramente tra i convocati per il terzo turno della Coppa d'Africa U23 che si giocherà con gara d'andata il 5. Oggi la Nigeria conoscerà la propria avversaria.