Okereke sarà la cessione record della storia bianca

Il nigeriano destinato a partire, pur senza la vetrina della Coppa d'Africa U23 rimandata a settembre. Rimarrà probabilmente in Italia, il Sassuolo di De Zerbi la più interessata.

La Spezia - Metterlo in vetrina per un altro paio di partite internazionali con la maglia della Nigeria Olimpica e poi sedersi ad aspettare l'offerta migliore per tutto giugno. Il piano dello Spezia per David Okereke era più o meno questo. Permettere al 21enne di ottenere ancora più visibilità a livello internazionale e poi monetizzare. Ci ha pensato però la CAF a cambiare i piani aquilotti rimandando il terzo turno di qualificazione alla Coppa d'Africa U23 previsti inizialmente a giugno. Lo spezzino sarebbe stato tra i convocati per la partita contro il Sudan del 5 e del 9. Così non sarà: la concomitanza con gli impegni dei "grandi" fa slittare il turno a settembre, quando il ragazzo avrà già salutato lo Spezia.



Previsione facile, corroborata dalla prestazione sfoderata nel turno preliminare dei playoff. Il meglio del repertorio del nuovo Aubameyang, come lo definiscono in patria, a cui ormai la serie B va decisamente stretta. Impossibile tenerlo per gli aquilotti, l'offerta buona arriverà anche per uno come Guido Angelozzi che solo un anno fa ha dimostrato di non essere disposto a svendere nessuno (chiedere alla Spal per Maggiore). Quanto vale Okereke? Difficile dirlo. Un top club che facesse un'offerta concreta farebbe alzare l'asticella e innescherebbe probabilmente un'asta. Ma sarà comunque una plusvalenza record per il club, probabilmente la più significativa della storia aquilotta. Anche maggiore dei ricavi garantiti dal duo Sadiq-Nura, non a caso firmati sempre da Angelozzi.



La sensazione in ogni caso è che il giocatore rimarrà in Italia. Questo nonostante ci siano diversi club europei che lo hanno seguito in stagione, dal Belgio all'Inghilterra. Il percorso potrebbe essere quello di Kouma Babacar, rappresentato dal duo Bastianelli-Francioni proprio come Okereke, che dalla tappa "intermedia" fiorentina non è però riuscito a guadagnarsi un top club. "Credo che Okereke debba fare una crescita giusta per diventare un giocatore importante", ha detto ieri Angelozzi in conferenza stampa. Destinazione quindi una società di metà-alta classifica, possibilmente che giochi con il 4-3-3. Tutto oggi lascia pensare che sia il Sassuolo la destinazione più probabile, soprattutto nel caso di conferma del mariniano De Zerbi.