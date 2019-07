Okereke saluta e va al Bruges: "Porterò sempre lo Spezia nel cuore"

La Spezia - Dopo Augello anche David Okereke sceglie Instagram per congedarsi con affetto dallo Spezia e dai suoi tifosi. Per l'attaccante nigeriano infatti è arrivato il momento del trasferimento al club belga del Bruges che ha appena ufficializzato il suo acquisto a titolo definitivo per quattro anni per una cifra intorno agli otto milioni che ne fa la cessione più importante della storia del club bianco.



“E' arrivato il momento di lasciare questa maglia e questa città – ha scritto Okereke – che sono state per me come una seconda famiglia. A Spezia sono cresciuto sia a livello calcistico che umano, sono orgoglioso di aver indossato questa maglia, per me è stato un onore. Voglio ringraziare – ha concluso – la società, i miei compagni e tutti i tifosi, vi auguro il meglio e vi porterò sempre nel cuore. Grazie di tutto, forza Spezia!”.

L'attaccante, che lascia il Golfo con 59 presenze totali e 11 gol, dopo le visite mediche sostenute ieri domani si allenerà per la prima volta con i nuovi compagni iniziando così la nuova avventura che lo porterà anche ai preliminari di Champions League.



Lo Spezia ha invece rivolto al giocatore "un ringraziamento per quanto fatto in maglia bianca insieme ai migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sportive e non".





Il video di benvenuto del nuovo club con l'immancabile #bottlecapchallenge