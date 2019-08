Okereke missione Europa, lo Spezia si frega le mani

La Spezia - Lo Spezia gli ha veramente aperto le porte del mondo. E ora David Okereke può diventare per il suo club una spinta ulteriore verso il calcio che conta, almeno dal punto di vista finanziario. Questa sera il Club Brugge del nigeriano si gioca la qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Storica per il Belgio, che ha già piazzato il Genk e non ha due squadre nella massima competizione continentale da diversi anni. Storica per lo stesso calciatore, che si ritroverebbe in tre mesi a compiere un clamoroso balzo dalla cadetteria al massimo del calcio mondiale. Dal prossimo turno entrano in campo tutte, dal Barcellona al Liverpool, dalla Juventus al Bayern Monaco, con sorteggio previsto per domani.

Brugge-Linz invece si gioca stasera alle 21, all'andata i neroblu hanno vinto 0-1 e partono con i favori del pronostico. Lo Spezia tifa per il suo ex numero 21 per una serie di motivi, non solo sentimentali. Okereke in Champions League vedrebbe crescere il valore del suo cartellino in maniera esponenziale. Potenzialmente abbastanza da far apparire gli 8 milioni, pagati fino ad ora dal Brugge, briciole in confronto al prezzo futuro. Il Belgio è trampolino per la Bundesliga e le prime voci di osservatori del Borussia Dortmund già incantati dal classe 1997 non hanno tardato a palesarsi. Ed è anche uno scivolo verso la Premier.



Per mettere piede in Inghilterra serve però una solida carriera nelle proprie nazionali. In questo senso aiuterà Imama Amapakabo, che dovrebbe includere nuovamente Okereke tra i convocati della Nazionale olimpica nigeriana per il doppio impegno contro il Sudan del 6 e 9 settembre prossimo. Qualificazione in Champions League, campionato di vertice in Belgio con qualificazione in Champions (che da sola porta 1.5 milioni di bonus allo Spezia) e magari un lasciapassare per le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Gli ingredienti per vedere il valore sul mercato del calciatore lievitare.

Lo Spezia ha diritto al 13% sulla prossima cessione, percentuale che può diventare significativa. L'idea di farne una plusvalenza è nella testa dei dirigenti del Brugge, la capacità di monetizzare non pare mancare alla loro dirigenza. "Il Brugge questa estate ha venduto il brasiliano Wesley all'Aston Villa per 25 milioni di euro - ricapitolava Guido Angelozzi in questi giorni - Secondo me Okereke è più forte". Già un ordine di grandezza simile garantirebbe allo Spezia un extra di più di tre milioni di euro. Qualcosa che sull'economia della serie B vale un terzo del monte ingaggi di una grande squadra. Ma che anche in serie A farebbero comodo.