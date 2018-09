Okereke mai in riserva, pronto dal primo minuto

Carpi e Castori son solo dolori nella storia recente dello Spezia. Marino ritrova Bartolomei e Augello, ballottaggio tra Mora e Crimi a sinistra. In avanti torna Galabinov dal primo minuto, da valutare Bidaoui.

La Spezia - Ce la fa, questione di tempra e di gioventù. Davide Okereke in campo da titolare anche questo pomeriggio contro il Carpi, stakanovista dell'attacco in questo trittico di partite ravvicinate in cui lo Spezia è cresciuto nel gioco senza raccogliere quanto avrebbe potuto. Contro il Carpi di Castori, squadra solitamente da "in dieci dietro il pallone", proverà a sbloccarsi e a deviare il corso dei precedenti con gli emiliani, ampiamente deficitario. Rimane il ballottaggio tra Gyasi e Bidaoui, che a Verona avrebbe dovuto recuperare ma che alla fine ha giocato quasi tutta la partita (segnando) a causa dell'infortunio di Pierini.

Aquilotti quindi con Manfredini in porta, difesa a quattro dove si rivede Augello sulla sinistra (Crivello è molto indietro di condizione) e poi composta da De Col, Terzi e Giani. In mediana va Ricci che ha lasciato spazio a Maggiore martedì sera, con Bartolomei e uno tra Mora e Crimi alla mezzala sinistra. In avanti torna Galabinov al centro,



Qui Carpi. Il family feeling della squadra di Fabrizio Castori si è già ricreato in biancorosso. Sarà il suo 4-4-1-1 da contropiede a schierarsi al "Picco" quest'oggi, con Mokulu che prosegue la tradizione di una freccia africana per l'attacco già interpretata da Mbakogu e Jallow (al Cesena) con successo. Reparto difensivo a quattro con Pachonik, Suagher, Poli e Buongiorno; sono Jelenic e Paciuti i due esterni con Mabye (gara 100 in B per lui) e Di Noia (se non ce la fa Sabbione) in mezzo. A sostegno di Mokulu uno della vecchia guardia, il redivivo Concas.