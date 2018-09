Okereke la punta centrale, una soluzione anti Verona

In ballo anche Crivello, De Francesco, Mora, Gyasi e Pierini per Augello, Ricci, Crimi, Bidaoui e Galabinov. Nel Verona il dubbio è Pazzini, pronto il giovane Tupta.

La Spezia - Turnover secondo logica, con un occhio al match di sabato contro il Carpi. In ballo cinque possibili sostituzioni per la sfida di Verona contro una delle corazzate del campionato, allenata da Fabio Grosso. Passibili di riposare Augello, Crimi, Ricci, Bidaoui e Galabinov. Tutti hanno giocato novanta minuti sabato scorso tranne il belga-marocchino, che però parte da un livello di condizione più basso rispetto ai compagni e quindi è quasi certo di finire in panchina. Manfredini in porta, con lui ci sono De Col, Terzi, Giani e Crivello. In mediana Ricci si gioca il posto con De Francesco, Bartolomei mezzala destra e uno tra Mora e Maggiore a sinistra. In avanti è Okereke che dovrebbe andare a fare l'attaccante centrale con Pierini e Gyasi ai lati. Questa la previsione di un undici che si troverà di fronte una formazione che non ha certo bisogno di presentazioni visto il potenziale che ha.



Qui Verona. Giampaolo Pazzini recuperabile ma con rischio. Un rischio pesante visto che Di Carmine ne avrà ancora per qualche tempo. Grosso va verso la conferma del giovane Tupta al centro dell'attacco, ragazzo tutto da scoprire che ha fatto bene nell'ultimo turno. In porta Silvestri, difesa a quattro con Almici, Caracciolo, Marrone e Balkovec. In mediana Colombatto con Dawidowicz e Gustafson; le ali sono Matos e Laribi. “Sarà una partita complicatissima – ha detto grosso alla vigilia nell'incontro con i giornalisti – allo Scida" siamo stati bravi ma quello che è successo bisogna metterlo da parte e capire che in questo campionato appena togli un po’ il piede dall'acceleratore le altre lo tengono schiacciato e ti possono mettere in grande difficoltà. Ricaricando le energie proveremo a fare un’altra grande partita. Contro lo Spezia giocherà chi sta meglio fisicamente e mentalmente”.



Verona imbattuto in B. Ora cerca la fuga. E’ stato lo Spezia l’ultimo club che ha violato il “Bentegodi” in partite di Lega B, considerate le ultime 16 disputate dai gialloblù. E’ successo il 4 aprile 2017, 1-0 con rete di Granoche al 79’ su rigore. Il restante bilancio dell’Hellas è stato di 8 vittorie ed altrettanti pareggi. Indubbiamente per la squadra gialloblu l'occasione del turno casalingo è ghiotta per tentare una prima fuga visto che stasera si consuma lo scontro diretto tra Cittadella e Benevento mentre il Palermo andrà a far visita al Brescia del neo-tecnico Eugenio Corini, faro del centrocampo rosanero nella sua carriera da calciatore. Il Pescara di Pillon se la vedrà con la voglia di riscatto del Crotone, reduce dal k.o. con la capolista mentre il Perugia vuole dimenticare l'ultimo ko pesante al "Barbera" battendo il Carpi, ancora a caccia dei primi tre punti stagionali. Come gli emiliani, anche il Livorno punta alla prima vittoria e proverà a sfruttare il fattore "Ardenza" nel match contro il Lecce. A completare il menù del martedì c’è il match tra Salernitana e Ascoli. Domani due posticipi: alle 19 Cremonese-Cosenza, alle 21 Foggia-Padova.