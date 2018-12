Okereke gioca già con i grandi della categoria

Ha portato allo Spezia 11 punti, più di quanto fatto da Coda a Benevento, Nestorovski a Palermo e Diamanti a Livorno. Lui e Vido sono i due giovani attaccanti più in vista del campionato: “Domenica non so se ci sarò, contento non sia comunque grave”.

La Spezia - L'infortunio interrompe un mese incredibile. Non è un aggettivo tirato lì a casaccio, non c'è indulgenza né spirito di parte. Sentite qua: cinque partite, sempre titolare e con solo 15 minuti non giocati, tre da attaccante esterno e due da punta centrale. Il conto fanno 4 reti, 3 assist, un rigore guadagnato e diversi marcatori fatti ammonire. A 21 anni e quattro mesi d'età. David Okereke è il trascinatore dello Spezia in attacco in questa parte finale di autunno ed è anche un giocatore prezioso in fase di ripiegamento ed estremamente corretto con solo tre ammonizioni ricevute in tredici partite totali.



Gioca con i grandi anche nella classifica marcatori e assist. Dei primi dieci attaccanti più decisivi è il più giovane e l'unico classe 1997 insieme a Luca Vido, che non a caso è un prestito dalla serie A. Okereke è anche l'unico che vanta più assist che reti, sei a cinque a conferma del suo essere uomo-squadra. Nella classifica dei punti conquistati ne ha portati a casa 11 per lo Spezia, solo Donnarumma del Brescia fa meglio con 14. Gli altri che gravitano al livello di efficacia del nigeriano sono tutti conferme in categoria: Mancuso con 11; Coda, Trajkovski e Nestorovski con 9, La Mantia e Diamanti a 8. Domenica non ci sarà contro il Palermo, visto che anche oggi non si è allenato con i compagni.



“Non so se ci sarò contro il Palermo - ha ammesso l’attaccante in occasione dell’incontro con i tifosi di questo pomeriggio allo Spezia Store - ma sto lavorando per tornare al più presto possibile. Sto migliorando, di certo sono contento non sia comunque niente di grave. L’assist a Gyasi? Il calcio si gioca in undici e se non segno meglio farli fare. Io giocatore più decisivo dopo Donnarumma? Le cose non le ha fatte da solo, voglio ringraziare i miei compagni e sto lavorando perché so di poter fare di più”.