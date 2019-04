Okereke: “La maglia della nazionale un sogno a occhi aperti”

La Spezia - “Che gioia la nazionale, non riesco neanche a descriverla”. David Okereke ha gli occhi lucidi. La sua famiglia ha viaggiato per una distanza che è tre volte la lunghezza dell’Italia dalle Alpi alla Sila per vederlo giocare ad Asaba con la nazionale olimpica. E lui li ha ripagati con una rete indimenticabile. “E’ stato tutto come un sogno. Non mi aspettavo che la chiamata arrivasse così presto. La desideravo ma credevo di dover lavorare ancora di più per poterci sperare. Grazie al mister che mi ha dato questa spossiblità e grazie allo Spezia che mi ha lasciato andare. Dopo il gol sono andato dai miei ad abbracciarli, un momento davvero emozionante”.

Il giorno dopo la chiamata nella nazionale maggiore. Il secondo colpo di scena. “Dopo la partita (mister Gernot Ruhr, ndr) è venuto verso di me negli spogliatoio. Mi ha detto: ’Domani devi venire con noi, mi è piaciuto come hai giocato’. Gli ho spiegato che avevo un aereo per tornare in Italia il giorno dopo e lui ha detto di non preoccuparmi, che ci avrebbe pensato lui, e di pensare solo a giocare. E così mi sono ritrovato con la nazionale maggiore”.



A.Bo.