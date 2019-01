Okaka e Sadiq tornano in Italia

La Spezia - Stefano Okaka è un giocatore dell'Udinese, Umar Sadiq passa in prestito al Perugia. Sono due vecchie conoscenze dello Spezia che da oggi sono tornati a lavorare in Italia, uno in serie A e uno in serie B. Il calciatore umbro passa alla corte di mister Nicola dopo l'esperienza al Watford a cui era approdato dopo i 13 gol di Anderlecht. Il nigeriano invece cerca ancora consacrazione e ripartirà dalla serie B dopo aver stupito tutti quando passò dallo Spezia alla Roma. Starà sei mesi in Umbria.