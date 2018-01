Ok l'operazione a Denisa Marku

La Spezia - Riuscita la delicata operazione al ginocchio del capitano del Lunezia, Denisa Marku, ora bisognerà vedere come reagirà la sua tenuta fisica; posto che per questa stagione pallavolistica non la rivedremo in partita.

A proposito di schiacciatori, sempre ferma inoltre Sara Fiorino (la quale comunque opera pure da libero) ancora per problemi a una mano, in forse il centrale Elisa Mendoza a causa di un’influenza; per cui le prospettive non appaiono promettenti per un Lunezia Volley chiamato a ricevere al Palabologna sarzanese niente meno che la “supercapolista” Bionatura Nottolini Lucca. "Contiamo di fare bella figura", afferma alla vigilia coach Alfonso Pascucci.

Si gioca sabato 20/1 alle ore 18.30 e arbitrano Andrea Clemente e Riccardo Mutti.

Infine queste le altre gare in programma in quella che, pure nel Girone E della Serie B2 nazionale femminile, è la penultima giornata del girone d’andata…Clai Imola-Spezia Volley Autorev, Fanball Carrarese-Idea Bologna, Gramsci Pool Reggio E.-Tirabassi e Vezzali Reggio, Libertas Forlì-Calerno S. Ilario, My Mech Rimini-Vignola Modena e Texcart Mondial Carpi-Stella Rimini.