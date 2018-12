Ok i complimenti, ma lo Spezia vuole anche punti

Al "Curi" di Perugia per il colpaccio, contro una formazione che in casa sbaglia pochissimo. Marino conferma l'undici di una settimana fa e prova a muovere la classifica in una fase delicata del campionato.

La Spezia - Fin troppo facile dire cosa tiene lo Spezia un passo indietro alla zona play-off. E' l'andamento esterno, dove i punti conquistati sono solo quattro, frutto della vittoria di Livorno e del pareggio di Padova. Il resto delle sortite oltre Vara sono una serie di sconfitte; di ottime prestazioni e di nette sconfitte nel punteggio. A Perugia i bianchi vanno per muovere la classifica in uno scontro diretto per gli ultimi gradini per la zona nobile della classifica, contro una squadra che ha trovato una dimensione tattica e ora viaggia a buon ritmo. Soprattutto in casa dove sbaglia raramente.



Qui Spezia. Maggiore, Crimi e Galabinov ai box, Bidaoui in tribuna per squalifica. Si rivede Mastinu ma è solo un segnale, non avrà spazio oggi in campo. Tutto lascia pensare alla conferma dell'undici che ha annichilito il Cosenza nell'ultimo turno, con Lamanna in porta e davanti a lui il quartetto varato a metà autunno e ancora in voga: Vignali, Terzi, Capradossi e Augello. In cabina di regia il confermato Ricci, che avrà anche doveri di copertura sul trequartista Verre, con i gladiatori Bartolomei e Mora ai suoi fianchi. In avanti spazio ai giovani: Okereke è al centro con Gyasi e Pierini esterni.



Qui Perugia. Si punta a mantenere la porta inviolata come a Lecce una settimana fa. Per questo Alessandro Nesta, che di portieri inoperosi ne ha sfornati a dozzine quando giocava, metterà davanti a Gabriel gli stessi che hanno giocato nell'ultimo turno. Sono i centrali El Yamiq e Gyomber e i terzini Mazzocchi e Ngawa. In regia è ballottaggio tra Bordin e Bianco (un ex) con Kingsley e Dragomir mezzali. Verre dietro le punte è l'esperimento riuscito che ha dato compattezza alla compagine umbra, in avanti c'è l'incognita Melchiorri che si è allenato senza regolarità in settimana. Vido sicuro di una maglia, l'altra se la giocano l'ex Cagliari e il coreano Han.