Oggi verrà svelato il nuovo Spezia Store di Piazza Sant'Agostino

La Spezia - Quattro vetrine in coabitazione con lo sponsor Spigas Clienti. Le due più nobili, quelle che danno su Piazza Sant'Agostino, dedicate tutte allo Spezia Calcio. Riapre oggi pomeriggio lo Spezia Store chiuso da qualche mese per trasloco: pochi metri, giusto quei cento passi che bastano a spostarsi da Piazza del Bastione per lasciare spazio al ristorante della catena Event Beach, di cui il presidente aquilotto Stefano Chisoli è ad, che aprirà nei prossimi tempi.

Oggi pomeriggio alle 18.30 sarà comunque festa nonostante il momento difficile della squadra. Perché la maglia è sempre la maglia e al point ufficiale del club si celebra appunto il "feticcio" della casacca. Attesa una delegazione della squadra per l'evento che vedrà Federico La Valle tornare dietro il bancone, sempre e comunque punto di riferimento che sia lo stadio o il centro città. Il tutto mentre l'e-commerce lanciato in estate fa registrare buoni numeri e apre alla consegna in ogni angolo del mondo. La maglia "gessato" creata da Acerbis quest'anno piace ad ogni latitudine. Oggi sconto del 20% su tutto il materiale per l'occasione. I pensieri oggi possono rimanere a casa in attesa della partita di sabato prossimo.