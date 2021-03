Oggi tampone per Provedel, difficile vederlo in campo prima della sosta

La Spezia - Ivan Provedel difficilmente tornerà in campo per Spezia-Cagliari. Il portiere aquilotto è attualmente ancora ai box causa Covid, nonostante non abbia alcun sintomo. Manca però il tampone che metta in moto il processo di restituzione dell'idoneità sportiva. La speranza in casa Spezia è che sia quello svolto oggi dal friulano: se negativo, ci sarebbero i tempi tecnici per riportarlo in gruppo entro sabato. Tempi comunque molto risicati, che potrebbero consigliare di rimandare tutto a dopo la pausa per le nazionali anche per garantire a Provedel un ritorno graduale all'attività. Più no che sì insomma.