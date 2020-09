Oggi si gioca anche Cittadella-Novara, la vincente sfida lo Spezia

La Spezia - Giorno di recuperi in serie A e giorno di secondo turno in Coppa Italia. Dalle 15 in campo Cittadella e Novara, la cui vincente sfiderà lo Spezia nel terzo turno. "Cosa cambia rispetto alla scorsa stagione? Nei principi generali non cambia niente, dobbiamo saper creare variabili nel corso della partita sfruttando capacità individuali e lavoro di squadra. Non dobbiamo mai essere prevedibili", ha detto Venturato alla vigilia. I granata hanno iniziato molto bene il campionato vincendo per 0-2 in casa della Cremonese. Nel Novara l'aquilotto Colombini, arrivato in prestito due settimane fa e l'inossidabile Daniele Buzzegoli ancora faro del centrocampo a 37 anni.