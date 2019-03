Oggi la prima storica finale spezzina della Viareggio Cup

La Spezia - Tutto pronto per Bologna-Genoa che oggi pomeriggio chiude la 71esima edizione della Viareggio Cup. Per la prima volta la finalissima si tiene alla Spezia, in quello stadio "Alberto Picco" che non vede calcio giocato da qualche giorno visto lo stop al campionato di serie B e il turno di riposo per lo Spezia Calcio. Si sfidano due squadre che hanno sorpreso in questa edizione e che promettono di dare spettacolo. Calcio d'inizio alle 15, diretta su Rai Sport. Sarà l'internazionale Luca Banti il fischietto designato, con gli assistenti di linea Gianluca Vuoto ed Edoardo Raspollini.



Prezzi

Tribuna centrale 25 € (ridotto 20 €)

Distinti 15 €

Curva 15 €



I biglietti sono in vendita alla biglietteria dello stadio "Alberto Picco" di La Spezia nel giorno stesso della gara.



I biglietti sono acquistabili anche on-line sul circuito ETES e presso i relativi punti vendita.