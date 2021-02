Oggi la Serie A riparte con Roma-Udinese, domani si chiude con Verona-Parma

La Spezia - Dopo gli scoppiettanti anticipi del sabato che oltre al trionfo dello Spezia sul Milan hanno visto – oltre al pareggio fra Torino e Genoa - anche la sconfitta della Juventus a Napoli, oggi la Serie A torna in campo alle 12.30 con Roma-Udinese, partita che riguarda da vicino anche gli aquilotti con i friulani impegnati nella zona salvezza. Il match clou sarà sicuramente quello di San Siro dove l'Inter affronterà la Lazio con l'obiettivo di scavalcare i rossoneri in testa, mentre la ventiduesima giornata – che venerdì si era aperta col pareggio fra Bologna e Benevento - si chiuderà domani sera con Verona-Parma.

Oggi, alle 15, si disputeranno invece Cagliari-Atalanta e Sampdoria-Fiorentina mentre alle 18 altra sfida importante per la salvezza con Crotone-Sassuolo.