Oggi in campo le altre, la Virtus Entella ospita il Frosinone

La Spezia - Oggi alle 15 in programma la gara, inedita nel campionato cadetto, tra Perugia e Juve Stabia, mentre il Livorno sarà di scena ad Ascoli, il Trapani a Cittadella e il Frosinone giocherà a Chiavari con la Virtus Entella. Alle 18 il derby veneto Venezia-Chievo. Domenica alle 15 scenderanno in campo le due formazioni calabresi, con il Cosenza impegnato nella sfida con il Pescara e il Crotone con l’Empoli in una gara che promette gol e spettacolo viste anche le 40 reti segnate nei precedenti 11 incontri in Calabria tra le due squadre.

Alle 21 sarà il turno della Cremonese che proverà a interrompere l’imbattibilità del Pisa che dura da 25 gare in campionato, compresi i playoff dello scorso anno. Cremonese-Pisa è anche una gara cara a Gigi Simoni. Il tecnico di Crevalcore ha infatti allenato 2 anni i nerazzurri (centrando altrettante promozioni in Serie A, 1984/85 e 1986/87) e 4 i grigiorossi, con promozione in A nel 1992/93, quando vinse anche il Torneo Anglo-Italiano. Chiude il programma della terza giornata, lunedì sera alle 21, il derby campano tra Salernitana e Benevento.