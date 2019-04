Oggi in campo Lecce-Cosenza e Pescara-Palermo

La Spezia - Si completerà questa sera la 12a giornata di ritorno della Serie BKT con i posticipi del Via del Mare, tra Lecce e Cosenza, e dell’Adriatico-Cornacchia tra Pescara e Palermo. Pugliesi e siciliani, dopo il pari della capolista Brescia a Verona, cercano i 3 punti per accorciare (nel caso dei giallorossi, si tratterebbe di aggancio alla vetta) sul primato. Non saranno però impegni facili visti gli avversari: i salentini se la vedranno con un Cosenza che vuole tenere a bada la zona retrocessione provando a strizzare l’occhio ai playoff; il Pescara invece cerca riscatto dopo il k.o. in Puglia e vuole tornare a vincere per non allontanarsi troppo dai primissimi posti.