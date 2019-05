Oggi in B si gioca per la salvezza, domani il Foggia può aiutare lo Spezia

La Spezia - Sono in palio punti per la salvezza nei tre match di Serie B in programma oggi per il penultimo turno di campionato che si chiuderà domani sera con Foggia-Perugia, sfida che in ottica play-off riguarda da molto vicino anche lo Spezia. Alle 15.00 il Benevento ospiterà infatti il Padova, ultimo in classifica con il Carpi che andrà invece a Livorno che con tre punti agguanterebbe la Salernitana. I campani saranno di scena invece all'Arechi contro il Cosenza già salvo e con una vittoria potrebbe mettersi al riparo da ogni rischio play-out.